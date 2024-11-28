Новый автобус для перевозки пассажиров появился в аэропорту Семея
До конца года планируется ввод в эксплуатацию амбу-лифта.
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Международный аэропорт Семея приобрёл новый автобус для обслуживания пассажиров. Транспортное средство рассчитано на перевозку 110 человек, передаёт BaigeNews.kz.
"В автобусе учтены потребности людей с ограниченными возможностями. Таким образом, мы создаем условия для их беспрепятственного передвижения", — отметил директор аэропорта Газизбек Саматов.
Новый транспорт приобретён при поддержке акимата области и предназначен для оперативной доставки пассажиров от терминала к самолёту и обратно.
До конца декабря планируется ввод в эксплуатацию амбу-лифта, который обеспечит удобный и безопасный подъём и спуск пассажиров с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось о том, что аэропрт Астаны купил первый в Казахстане аэродромный пожарный автомобиль Rosenbauer Panther.
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