  • 28 Ноября, 20:50
  • BAIGENEWS

Новый автобус для перевозки пассажиров появился в аэропорту Семея

До конца года планируется ввод в эксплуатацию амбу-лифта.

Сегодня, 19:59
АВТОР
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акимат области Абай Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59
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Фото: акимат области Абай

Международный аэропорт Семея приобрёл новый автобус для обслуживания пассажиров. Транспортное средство рассчитано на перевозку 110 человек, передаёт BaigeNews.kz.

"В автобусе учтены потребности людей с ограниченными возможностями. Таким образом, мы создаем условия для их беспрепятственного передвижения", — отметил директор аэропорта Газизбек Саматов.

Новый транспорт приобретён при поддержке акимата области и предназначен для оперативной доставки пассажиров от терминала к самолёту и обратно.

До конца декабря планируется ввод в эксплуатацию амбу-лифта, который обеспечит удобный и безопасный подъём и спуск пассажиров с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось о том, что аэропрт Астаны купил первый в Казахстане аэродромный пожарный автомобиль Rosenbauer Panther.

 
 

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