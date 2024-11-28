Новый автобус для перевозки пассажиров появился в аэропорту Семея

Международный аэропорт Семея приобрёл новый автобус для обслуживания пассажиров. Транспортное средство рассчитано на перевозку 110 человек, передаёт BaigeNews.kz.

"В автобусе учтены потребности людей с ограниченными возможностями. Таким образом, мы создаем условия для их беспрепятственного передвижения", — отметил директор аэропорта Газизбек Саматов.

Новый транспорт приобретён при поддержке акимата области и предназначен для оперативной доставки пассажиров от терминала к самолёту и обратно.

До конца декабря планируется ввод в эксплуатацию амбу-лифта, который обеспечит удобный и безопасный подъём и спуск пассажиров с ограниченными возможностями.

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