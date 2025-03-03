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Новый авиарейс во Вьетнам запустят из Алматы

Сегодня, 12:04
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 12:04
Сегодня, 12:04
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 4 июня 2025 года авиакомпания "Air Astana" запускает новый прямой рейс между Алматы и Данангом, Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz.

К слову, рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам - на современных воздушных судах "Airbus A321LR". Это расширение маршрутов увеличит количество рейсов между Казахстаном и Вьетнамом с 32 до 34 в неделю.

Открытие нового маршрута обещает стать важным шагом в укреплении торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами. Теперь путешественники и бизнесмены смогут с легкостью добраться до одного из самых популярных туристических направлений Азии.

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