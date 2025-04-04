Новый авиарейс в Самарканд запустят из Астаны
Рейсы будут выполняться дважды в неделю/
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С 1 мая казахстанская авиакомпания "QazaqAir" открывает новый авиамаршрут по направлению Астана-Туркестан-Самарканд, передаёт BaigeNews.kz. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям, что позволит значительно улучшить воздушное сообщение между двумя странами.
Это не только удобство для путешественников, но и значительный шаг в укреплении связей между Казахстаном и Узбекистаном. Ожидается, что новый маршрут откроет новые возможности для торговли, делового взаимодействия и развития туризма. Таким образом, общее количество рейсов между странами увеличится с 42 до 44 в неделю, что еще раз подчеркивает растущий интерес и потребность в расширении авиасообщения.
Путешествовать между Астаной, Туркестаном и Самаркандом станет проще, и это отличная новость для тех, кто ищет новые возможности для отдыха или бизнеса в одном из самых культурно богатых регионов Центральной Азии.
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