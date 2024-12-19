Новый авиарейс запустят из Алматы во Франкфурт
Сегодня, 14:34
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Сегодня, 14:34Сегодня, 14:34
105Фото: poleta.me
Казахстанская авиакомпания "Air Astana" с 1 июня 2025 года планирует открытие нового рейса по маршруту Алматы – Франкфурт с частотой 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье), передаёт BaigeNews.kz.
Отметим, в настоящее время авиакомпания осуществляет полеты во Франкфурт из Астаны и Уральска.
"Открытие авиасообщения из Алматы будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", — говорится в сообщении Министерства транспорта.
К слову, для удобства туристов рейсы будут выполняться натипе ВС А321LR.
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