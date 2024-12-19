Казахстанская авиакомпания "Air Astana" с 1 июня 2025 года планирует открытие нового рейса по маршруту Алматы – Франкфурт с частотой 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье), передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, в настоящее время авиакомпания осуществляет полеты во Франкфурт из Астаны и Уральска.

"Открытие авиасообщения из Алматы будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", — говорится в сообщении Министерства транспорта.

К слову, для удобства туристов рейсы будут выполняться натипе ВС А321LR.