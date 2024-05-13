Новый авиамаршрут запустят между Казахстаном и Узбекистаном

Казахстан и Узбекистан договорились о выполнении регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы – Нукус, который запустится с 1 июня 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта Республики Казахстан.

"Авиакомпания "Uzbekistan Airways" с 1 июня 2024 года начинает выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы – Нукус. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А320" емкостью 174 кресла", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время между городами Казахстана и Узбекистана выполняется 37 рейсов в неделю. В прошлом году в Ташкенте состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана.

“В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов, также договорились увеличить количество разрешенных рейсов более чем в 2 раза по маршрутам Астана – Ташкент с 12 до 36 рейсов в неделю, Алматы – Ташкент с 20 до 36 рейсов в неделю, а на остальных маршрутах до 4 рейсов в неделю", - отметили в министерстве.

Общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 авиамаршруту. Прямое авиасообщение выполняется в 28 государств.