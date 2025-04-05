Новый авиамаршрут запускают из Алматы в Южную Корею
Рейсы будут выполняться в город Инчхон.
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Южнокорейская авиакомпания Eastar Jet открывает новый рейс между Инчхоном и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazakh Tourism.
С 7 апреля рейсы по маршруту Инчхон-Алматы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Вылет из международного аэропорта Инчхон – в 19:30, прибытие в город Алматы – в 22:45. Обратный рейс отправляется в 23:45 и будет в Южной Корее в 9:50 следующего дня.
Стоимость билетов начинается от 199 000 вон. Полёты будут осуществляться на воздушных судах B737-8. Этот маршрут станет одним из самых протяженных для авиакомпании Eastar Jet.
"Запуск нового рейса подчёркивает рост интереса к Казахстану как туристскому направлению. В прошлом году поток посетителей из Южной Кореи в нашу страну увеличился на 10% и составил около 40,2 тысячи человек", – отметили в Kazakh Tourism.
Сообщалось, что с 29 мая запускаются рейсы из Шымкента в Сеул и Мюнхен.
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