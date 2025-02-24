Новый авиамаршрут откроют из Шымкента
Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю.
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
139Фото: baigenews.kz
С 29 мая казахстанская авиакомпания "SCAT" планирует открыть новый маршрут из Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в министерстве транспорта, полёты будут совершаться по направлению Шымкент – Каир.
Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по понедельникам и средам) на воздушных судах типа Boeing 737-800 и Boeing MAX 8.
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
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