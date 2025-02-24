С 29 мая казахстанская авиакомпания "SCAT" планирует открыть новый маршрут из Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в министерстве транспорта, полёты будут совершаться по направлению Шымкент – Каир.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по понедельникам и средам) на воздушных судах типа Boeing 737-800 и Boeing MAX 8.

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.