Новый аким поручил построить 50-метровое колесо обозрения в Семее
Какие изменения ждут город?
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
158Фото: Акимат области Абай
Аким области Абай Берик Уали посетил общественные пространства Семея и обсудил планы по их благоустройству, передаёт BaigeNews.kz.
Он осмотрел этноаул, спортивные зоны, детскую железную дорогу, Арбат, сквер Медиков и другие места отдыха.
Особое внимание глава региона уделил детской железной дороге – её планируют модернизировать, чтобы она работала круглый год. Также аким поручил очистить территорию острова Бейбітшілік, высадить новые деревья и установить там колесо обозрения высотой 50 метров.
Кроме того, на острове появятся полицейский и медицинский пункты для безопасности посетителей.
В этом году в Семее планируют реконструировать 10 парков, благоустроить дворы, обновить освещение, дороги и фасады зданий.
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