Аким области Абай Берик Уали посетил общественные пространства Семея и обсудил планы по их благоустройству, передаёт BaigeNews.kz.

Он осмотрел этноаул, спортивные зоны, детскую железную дорогу, Арбат, сквер Медиков и другие места отдыха.

Особое внимание глава региона уделил детской железной дороге – её планируют модернизировать, чтобы она работала круглый год. Также аким поручил очистить территорию острова Бейбітшілік, высадить новые деревья и установить там колесо обозрения высотой 50 метров.

Кроме того, на острове появятся полицейский и медицинский пункты для безопасности посетителей.

В этом году в Семее планируют реконструировать 10 парков, благоустроить дворы, обновить освещение, дороги и фасады зданий.