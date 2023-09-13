Новый аким Павлодара попросил жителей писать ему в Instagram
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Вновь назначенный на пост акима Павлодара Хасар Хабылбеков обратился к горожанам, передаёт BaigeNews.kz.
По словам акима, он намерен развивать городскую среду для удобства и комфорта жителей областного центра.
"Совместно с коллегами нам предстоит решить немало вопросов, требующих усердной работы со стороны всех городских служб и госорганов. Я буду стараться быть открытым, на постоянной связи с жителями Павлодара и обеспечивать доступность городских служб. Волнующие вас вопросы и предложения вы можете направлять мне в личных сообщениях на странице khassarkhabylbekov. Все они будут взяты в работу соответствующими ответственными лицами и будут на моем личном контроле", — написал Хасар Хабылбеков в своём Instagram-аккаунте.
Напомним, 12 сентября в Павлодаре назначили акима города. Кандидатуру Хасара Хабылбекова одобрили депутаты городского маслихата.
Хасару Хабылбекову 37 лет. У него два высших образования. В 2006 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Бакалавр юриспруденции", в 2014 году - Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "Транспортное строительство". Имеет степень магистра техники и технологии.
Ранее глава аким Павлодарской области Асаин Байханов прокомментировал уход с должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова.
В большом интервью корреспонденту BaigeNews.kz он также рассказал, как намерен решить существующие проблемы в регионе и сообщил о подготовке к отопительному сезону в Экибастузе, где в конце ноября произошла коммунальная авария и был объявлен режим ЧС.
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