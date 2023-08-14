Новыми самолетами пополнится авиапарк до конца 2023 года

Расширение авиапарка новыми самолетами планируется до конца 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации МИИР РК.

Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с отечественными авиакомпаниями продолжается работа по наращиванию парка ВС и увеличению провозной емкости.