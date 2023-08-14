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Новыми самолетами пополнится авиапарк до конца 2023 года

Сегодня, 11:11
АВТОР
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ato.ru Сегодня, 11:11
Сегодня, 11:11
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Фото: ato.ru

Расширение авиапарка новыми самолетами планируется до конца 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации МИИР РК.

Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с отечественными авиакомпаниями продолжается работа по наращиванию парка ВС и увеличению провозной емкости.

"Fly Arystan" получил воздушное судно "А320СЕО" емкостью 180 кресел, которое является 16-м по счету во флоте. До конца 2023 года планируется расширение авиапарка до 19 самолетов, в том числе новыми самолетами", - говорится в сообщении.

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