Новыми самолетами пополнится авиапарк до конца 2023 года
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
132Фото: ato.ru
Расширение авиапарка новыми самолетами планируется до конца 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации МИИР РК.
Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с отечественными авиакомпаниями продолжается работа по наращиванию парка ВС и увеличению провозной емкости.
"Fly Arystan" получил воздушное судно "А320СЕО" емкостью 180 кресел, которое является 16-м по счету во флоте. До конца 2023 года планируется расширение авиапарка до 19 самолетов, в том числе новыми самолетами", - говорится в сообщении.
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