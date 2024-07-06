Новым президентом Ирана после погибшего Раиси избран Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан, которого некоторые наблюдатели называют реформистом, победил во втором туре президентских выборов Ирана. Они были назначены после того, как предыдущий лидер Ирана Ибрагим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Во втором туре президентских выборов Масуд Пезешкиан набрал 53,3%, его соперник — консерватор Саид Джалили получил 44,3%.

Выборы были назначены после того, как предыдущий президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета (вместе с ним погибли еще семь человек). Второй тур выборов пришлось проводить после того, как ни один из кандидатов не получил большинства голосов в первом туре 28 июня.

Масуд Пезешкиан, бывший кардиохирург, во время предвыборной кампании критиковал иранскую полицию нравов. Он обещал прекратить "изоляцию" Ирана от остального мира. Кроме того, Пезешкиан призывал к "конструктивным переговорам" с Западом по поводу возобновления ядерной сделки 2015 года, в рамках которой Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление западных санкций.