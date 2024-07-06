Новым президентом Ирана после погибшего Раиси избран Масуд Пезешкиан
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Масуд Пезешкиан, которого некоторые наблюдатели называют реформистом, победил во втором туре президентских выборов Ирана. Они были назначены после того, как предыдущий лидер Ирана Ибрагим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".
Во втором туре президентских выборов Масуд Пезешкиан набрал 53,3%, его соперник — консерватор Саид Джалили получил 44,3%.
Выборы были назначены после того, как предыдущий президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета (вместе с ним погибли еще семь человек). Второй тур выборов пришлось проводить после того, как ни один из кандидатов не получил большинства голосов в первом туре 28 июня.
Масуд Пезешкиан, бывший кардиохирург, во время предвыборной кампании критиковал иранскую полицию нравов. Он обещал прекратить "изоляцию" Ирана от остального мира. Кроме того, Пезешкиан призывал к "конструктивным переговорам" с Западом по поводу возобновления ядерной сделки 2015 года, в рамках которой Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление западных санкций.
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