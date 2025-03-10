Новым лидером правящей Либеральной партии Канады избран экс-глава Банка Англии Марк Карни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По итогам голосования в воскресенье, 9 марта, он набрал 86 процентов голосов, обойдя экс-министра финансов Христю Фриланд, лидера правительства в Палате общин Карину Гулд и бизнесмена Фрэнка Бэйлиса. Карни сменит на посту премьер-министра страны Джастина Трюдо, объявившего о своей отставке в январе.

Марк Карни выступает за более тесное сотрудничество с Европой и Азией, чтобы снизить зависимость от торговли с США на фоне введения президентом соседней страны Дональдом Трампом 25-процентных таможенных пошлин на импорт и притязаний американского лидера на суверенитет Канады. Кроме того, новый лидер либералов обещает провести фундаментальную реформу экономики, предполагающую снижение налогов для среднего класса, сокращение бюрократии и активное стимулирование инноваций и инвестиций.

Выступая с прощальным обращением к Либеральной партии, действующий премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сегодня его страна сталкивается с "экзистенциальным вызовом" со стороны Соединенных Штатов.

Трюдо анонсировал отставку с постов премьер-министра Канады и лидера правящей Либеральной партии 6 января.

"Эта страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутренние бои, то я не смогу быть лучшим вариантом", - отметил он, сообщив о приостановке работы своего парламента до 24 марта.

Джастин Трюдо возглавлял Либеральную партию около 12 лет и занимал пост премьер-министра Канады с ноября 2015 года. В последние годы популярность политика заметно снизилась из-за ряда реформ, а также в связи с ростом цен, жилищным кризисом и миграционными проблемами.