Новым министром экологии и природных ресурсов стала Зульфия Сулейменова

Фото: primeminister.kz

Занимавшая ранее должность вице-министра экологии и природных ресурсов, Зульфия Сулейменова возглавила данное министерство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Указом главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Сериккали Брекешев указом президента освобождён от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Сообщается, что Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в городе Актобе.

Она окончила Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева. Член президентского молодёжного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

В 2020-2021 годах занимала руководящие должности в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С января 2021 по март 2022 года являлась депутатом мажилиса парламента.

С 14 марта по сегодняшний день была вице-министром экологии и природных ресурсов РК.