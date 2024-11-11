Новым акимом Косшы стал Азамат Капышев

Распоряжением акима Акмолинской области от 11 ноября 2024 года по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия депутатов маслихата акимом города Косшы назначен Азамат Капышев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата региона.

Представляя активу нового акима города Косшы аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Азамат Капышев является грамотным и квалифицированным руководителем с высокими профессиональными качествами.

Азамат Капышев родился в 1978 году в Зерендинском районе Акмолинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Карагандинский юридический институт МВД РК, Специальность "Правоведение".

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат юридических наук.

Трудовой стаж:

заведующий сектором отдела организационно-контрольной и кадровой работы в Аппарате Сената Парламента РК, затем в Аппарате Мажилиса Парламента РК (2003-2011);

инспектор, заведующий сектора отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента РК, заведующим сектора Пресс-службы Президента РК (2011-2017);

заместитель акима Зерендинского района (2017-2018);

заместитель руководителя аппарата акима Акмолинской области (2018-07.2019);

руководитель аппарата акима Акмолинской области (07.2019-01.2024).

Семейное положение, родственные связи:

жена;

дети.

Владение языками:

казахский, русский.

"Перед новым руководством пристоличного города поставлены задачи в сферах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водообеспечения, электро- и теплоснабжения и инфраструктуры. Глава региона поручил держать на личном контроле ввод всех запланированных объектов и не допускать их срыв. Также благополучно и бесперебойно провести отопительный сезон. Особого внимания требуют и вопросы вывоза мусора и благоустройства и улучшения облика города", - отмечено в сообщении.

С учетом выгодного географического расположения необходимо привлекать инвестиций и продолжить работу по развитию предпринимательства и туризма. Предстоит активная работа по таким направлениям как ввод и строительство социальных объектов и развития дорожной сети.

В завершение встречи Марат Ахметжанов пожелал успехов в реализации возложенных задач, а также выразил благодарность бывшему акиму города Косшы Гайдару Касенову за проделанную работу.