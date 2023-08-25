Новых заместителей министра иностранных дел назначил Токаев
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
87Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей министра иностранных дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжениями Главы государства: Бакаев Алибек Асетович назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан;
Нурбаева Назира Нуртулеуовна назначена заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Также, распоряжением Главы государства Айдаров Алмас Айдарович освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.
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