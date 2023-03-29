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Новых депутатов мажилиса распределили по комитетам
Депутаты мажилиса парламента избрали на пленарном заседании глав комитетов нижней палаты, передаёт BaigeNews.kz.
Председательство комитетов распределено следующим образом:
Комитет по аграрным вопросам мажилиса - Серик Егизбаев,
Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе - Снежана Имашева,
Комитет по международным делам, обороне и безопасности - Айгуль Куспан,
Комитет по социально-культурному развитию - Асхат Аймагамбетов,
Комитет по финансам и бюджету - Мади Такиев,
Комитет по вопросам экологии и природопользованию - Едил Жанбыршин,
Комитет по экономической реформе и региональному развитию - Нуртай Сабильянов.
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