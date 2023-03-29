  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Акорда Сегодня, 13:47
209
Сегодня, 13:47
209
Фото: Акорда

Новых депутатов мажилиса распределили по комитетам

Депутаты мажилиса парламента избрали на пленарном заседании глав комитетов нижней палаты, передаёт BaigeNews.kz.

Председательство комитетов распределено следующим образом:

Комитет по аграрным вопросам мажилиса  -  Серик Егизбаев,

Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе - Снежана Имашева,

Комитет по международным делам, обороне и безопасности - Айгуль Куспан,

Комитет по социально-культурному развитию - Асхат Аймагамбетов,

Комитет по финансам и бюджету - Мади Такиев,

Комитет по вопросам экологии и природопользованию - Едил Жанбыршин,

Комитет по экономической реформе и региональному развитию  - Нуртай Сабильянов. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 13:47
209
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх