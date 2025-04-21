Новые "зелёные" технологии представили на фестивале "Таза Қазақстан"
Многие из них уже востребованы на рынке.
Сегодня, 16:53
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Сегодня, 16:53Сегодня, 16:53
123Фото: Артём Чурсинов
Масштабный фестиваль "Таза Қазақстан" стартовал сегодня в Астане. Смотр передовых стартапов и зеленых технологий посетил Глава государства. Кроме того на фестивале подвели итоги Концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан". К примеру, за год общими усилиями по всей стране удалось собрать больше миллиона тонн мусора. Сегодня вторую жизнь отходы получают в строительстве, сельском хозяйстве, энергетике и других сферах. Самые яркие моменты с открытия смотра смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.
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