Масштабный фестиваль "Таза Қазақстан" стартовал сегодня в Астане. Смотр передовых стартапов и зеленых технологий посетил Глава государства. Кроме того на фестивале подвели итоги Концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан". К примеру, за год общими усилиями по всей стране удалось собрать больше миллиона тонн мусора. Сегодня вторую жизнь отходы получают в строительстве, сельском хозяйстве, энергетике и других сферах. Самые яркие моменты с открытия смотра смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.