В рамках выполнения поручений Главы государства по расширению ресурсной базыприродного газа, АО "НК "QazaqGaz" в ноябре текущего года подписало контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Малдыбай в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

В соответствии с контрактом, "Разведка и добыча QazaqGaz" разработало проект разведочных работ, включающий проведение сейсморазведки 2D и 3D, восстановление и освоение ранее пробуренных скважин, а также бурение новых разведочных скважин.

"2025 год в национальной компании объявлен годом геологоразведки и капитального строительства. Но мы ускоряем работы по геологоразведке, начали показывать первые результаты уже в этом году. В рамках разведочных работ восстановлено ликвидированная скважина№ 4Г, которая подтвердила продуктивность нижневизейского горизонта нижнего карбона.Открыты новые залежи газа. Далее будут проведены работы по проведению сейсмических исследований и бурению еще двух разведочных скважин", - сказал председатель правления национальной компании QazaqGaz Санжар Жаркешов.

Данные мероприятия являются началом освоения участка Малдыбай. В 2025 году намечается проведение мероприятий по интенсификации добычи методом ГРП (гидравлический разрыв пласта) с последующим испытанием. Также запланировано восстановление еще одной ранее ликвидированной скважины.