Новые взрывы портативных раций "Хезболлы" в Ливане: 14 погибших и сотни раненых

В Ливане прогремела новая волна взрывов портативных раций, используемых вооружённой группировкой "Хезболла", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Сообщается о 14 погибших и более 450 раненых. Ливанский Красный Крест сообщил, что его бригады реагируют на многочисленные взрывы в разных районах страны. Около 30 бригад скорой помощи были развернуты, и ещё больше находятся в состоянии повышенной готовности, говорится в заявлении.



Первые взрывы пейджеров в Ливане прогремели накануне. Число погибших составило 12 человек, включая двух детей, ранения получили около 3000 человек.

Совет безопасности ООН 20 сентября проведёт экстренное заседание в связи со взрывами в Ливане.