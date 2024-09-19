Новые взрывы портативных раций "Хезболлы" в Ливане: 14 погибших и сотни раненых
Сегодня, 01:15
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Сегодня, 01:15Сегодня, 01:15
128Фото: aa.com.tr
В Ливане прогремела новая волна взрывов портативных раций, используемых вооружённой группировкой "Хезболла", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Сообщается о 14 погибших и более 450 раненых. Ливанский Красный Крест сообщил, что его бригады реагируют на многочисленные взрывы в разных районах страны. Около 30 бригад скорой помощи были развернуты, и ещё больше находятся в состоянии повышенной готовности, говорится в заявлении.
Первые взрывы пейджеров в Ливане прогремели накануне. Число погибших составило 12 человек, включая двух детей, ранения получили около 3000 человек.
Совет безопасности ООН 20 сентября проведёт экстренное заседание в связи со взрывами в Ливане.
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