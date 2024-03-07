Новые водохранилища появятся в Казахстане

Начинается работа по строительству в стране новых водохранилищ. Уже в этом году планируется запустить строительство пяти водохранилищ в разных уголках Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации нашей страны.

Подготовка документов идет по восьми объектам. Всего министерство планирует построить 20 новых водохранилищ в 11 областях. Работы должны начаться в 2024-2028 годах.

Новые водохранилища должны увеличить площади поливных земель на 250 тысяч гектаров и снизить угрозу затопления 70 сельских населенных пунктов с населением 137 тысяч человек.