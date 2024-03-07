Новые водохранилища появятся в Казахстане
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Начинается работа по строительству в стране новых водохранилищ. Уже в этом году планируется запустить строительство пяти водохранилищ в разных уголках Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации нашей страны.
Подготовка документов идет по восьми объектам. Всего министерство планирует построить 20 новых водохранилищ в 11 областях. Работы должны начаться в 2024-2028 годах.
Новые водохранилища должны увеличить площади поливных земель на 250 тысяч гектаров и снизить угрозу затопления 70 сельских населенных пунктов с населением 137 тысяч человек.
"Работы будут проходить согласно Комплексному плану развития водного хозяйства на 2024-2030 годы. Сейчас идут переговоры по привлечению инвесторов к строительству новых водохранилищ. Проект реализуется для обеспечения водной безопасности страны и снижения зависимости от трансграничных рек", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.