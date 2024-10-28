Новые вагоны запустили по маршруту "Астана ― Семей"
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
135Фото: Минтранспорта РК
Министерство транспорта РК продолжает обновление парка отечественных вагонов. Так, обновлен состав пассажирского поезда N121/122, курсирующего по маршруту Астана - Семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Частный перевозчик ТОО "Арай Транс KZ" закупил три новых пассажирских вагона: два плацкартных и один купейный.
"Вагоны оснащены системой кондиционирования воздуха, био-туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов с USB разъемом и др." ― говорится в сообщение.
За первые девять месяцев текущего года частный перевозчик перевез более 350 тысяч пассажиров.
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