Новые вагоны запустили по маршруту "Астана ― Семей"

Министерство транспорта РК продолжает обновление парка отечественных вагонов. Так, обновлен состав пассажирского поезда N121/122, курсирующего по маршруту Астана - Семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Частный перевозчик ТОО "Арай Транс KZ" закупил три новых пассажирских вагона: два плацкартных и один купейный.

"Вагоны оснащены системой кондиционирования воздуха, био-туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов с USB разъемом и др." ― говорится в сообщение.

За первые девять месяцев текущего года частный перевозчик перевез более 350 тысяч пассажиров.