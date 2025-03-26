В 19 микрорайоне Актау произошел инцидент: подземные мусорные контейнеры провалились под землю. Это случилось на территории жилого комплекса "Рахат-2" после обильных осадков, которые размыли грунт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Жители многоэтажки возмущены качеством работ:

"Дефекты выявились при первой же непогоде. Это как можно было так наплевать на материалы?" — говорят горожане.

В пресс-службе Актауского городского акимата сообщили, что проблема находится на контроле отдела ЖКХ. Подрядную организацию обязали провести восстановительные работы, которые начнутся после стабилизации погодных условий.

В настоящее время место инцидента огорожено. Однако подробности — название подрядчика и сумма, выделенная на установку урн, — пока не озвучены.

К слову, на установку подземных контейнеров в Актау планировалось потратить почти миллиард тенге. Директор общественного фонда "Ақтау – менің қалам" Данияр Сандыбаев утверждал, что такие урны сделают город чище и эстетичнее. Однако на прошлой неделе стало известно, что открытый конкурс на установку контейнеров был отменен.