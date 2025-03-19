  • 19 Марта, 12:39
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Новые коллекционные монеты поступают в продажу с 20 марта

Пять новых коллекционных монет поступят в продажу с 20 марта.

Сегодня, 12:03
АВТОР
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Новые коллекционные монеты поступают в продажу с 20 марта Сегодня, 12:03
Сегодня, 12:03
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С 20 марта поклонники коллекционирования смогут пополнить свои собрания новыми монетами, которые поступят в продажу через интернет-магазин Национального банка Казахстана. В продаже появятся пять уникальных экземпляров:

  • ERÝLIK из серии "Обряды, национальные игры Казахстана"
  • ÙNDILIK TANYM из серии "Идеи мироздания"
  • S. NURMAGAMBETOV 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди"

Монеты ERÝLIK будут представлены в трёх вариантах: серебряной монете 925 пробы номиналом 1000 тенге (тираж — 1000 штук), а также монетах из мельхиора (номинал 200 тенге, тираж — 10 000 штук) и нейзильбера (номинал 200 тенге, тираж — 100 000 штук).

Монету ÙNDILIK TANYM изготовили из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Номинал – 2000 тенге, тираж изготовления – 500 штук.

Ещё одну коллекционную монету посвятили первому министру обороны и Народному Герою Казахстана Сагадату Нурмагамбетову. Её произвели из сплава мельхиор (МН 25), номиналом 200 тенге и тиражом 5000 штук.

Это отличная возможность для коллекционеров и любителей уникальных памятных изделий приобрести эксклюзивные монеты, отражающие культурное наследие и значимые события Казахстана.

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