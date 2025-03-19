С 20 марта поклонники коллекционирования смогут пополнить свои собрания новыми монетами, которые поступят в продажу через интернет-магазин Национального банка Казахстана. В продаже появятся пять уникальных экземпляров:

ERÝLIK из серии "Обряды, национальные игры Казахстана"

из серии "Обряды, национальные игры Казахстана" ÙNDILIK TANYM из серии "Идеи мироздания"

из серии "Идеи мироздания" S. NURMAGAMBETOV 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди"

Монеты ERÝLIK будут представлены в трёх вариантах: серебряной монете 925 пробы номиналом 1000 тенге (тираж — 1000 штук), а также монетах из мельхиора (номинал 200 тенге, тираж — 10 000 штук) и нейзильбера (номинал 200 тенге, тираж — 100 000 штук).

Монету ÙNDILIK TANYM изготовили из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Номинал – 2000 тенге, тираж изготовления – 500 штук.

Ещё одну коллекционную монету посвятили первому министру обороны и Народному Герою Казахстана Сагадату Нурмагамбетову. Её произвели из сплава мельхиор (МН 25), номиналом 200 тенге и тиражом 5000 штук.

Это отличная возможность для коллекционеров и любителей уникальных памятных изделий приобрести эксклюзивные монеты, отражающие культурное наследие и значимые события Казахстана.