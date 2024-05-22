Новые уголовные дела в отношении Боранбаева: в АФМ назвали статьи
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов рассказал, в совершении каких преступлений ещё подозревают Кайрата Боранбаева, передаёт BaigeNews.kz.
Женис Елемесов напомнил, что Кайрат Боранбаев ранее был осужден к шести годам лишения свободы.
"Вы знаете, что ему дали лишение свободы, затем ему заменили лишение свободы на ограничение свободы в связи с тем, что он в полном объеме возместил ущерб", - добавил Женис Елемесов.
По его словам, он не носит электронный браслет, так как у него ограничение свободы.
"Необходимости в избрании другой меры пресечения (в рамках новых уголовных дел - ред.) нет, потому что в рамках того дела, по которому он осужден, он уже ограничен. А смысл принимать какие-то меры пресечения, если он уже ограничен. У него (новые дела – ред.) по подозрению хищения бюджетных средств, есть уклонение от уплаты налогов. По футбольному клубу "Кайрат" никаких уголовных дел не ведется", - резюмировал зампред АФМ.