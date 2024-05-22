Новые уголовные дела в отношении Боранбаева: в АФМ назвали статьи

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов рассказал, в совершении каких преступлений ещё подозревают Кайрата Боранбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Женис Елемесов напомнил, что Кайрат Боранбаев ранее был осужден к шести годам лишения свободы.

"Вы знаете, что ему дали лишение свободы, затем ему заменили лишение свободы на ограничение свободы в связи с тем, что он в полном объеме возместил ущерб", - добавил Женис Елемесов.

По его словам, он не носит электронный браслет, так как у него ограничение свободы.