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Новые уголовные дела в отношении Боранбаева: в АФМ назвали статьи

Вчера, 11:24
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BaigeNews.kz Вчера, 11:24
Вчера, 11:24
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Фото: BaigeNews.kz

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов рассказал, в совершении каких преступлений ещё подозревают Кайрата Боранбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Женис Елемесов напомнил, что Кайрат Боранбаев ранее был осужден к шести годам лишения свободы. 

"Вы знаете, что ему дали лишение свободы, затем ему заменили лишение свободы на ограничение свободы в связи с тем, что он в полном объеме возместил ущерб", - добавил Женис Елемесов.

По его словам, он не носит электронный браслет, так как у него ограничение свободы.

"Необходимости в избрании другой меры пресечения (в рамках новых уголовных дел - ред.) нет, потому что в рамках того дела, по которому он осужден, он уже ограничен. А смысл принимать какие-то меры пресечения, если он уже ограничен. У него (новые дела – ред.) по подозрению хищения бюджетных средств, есть уклонение от уплаты налогов. По футбольному клубу "Кайрат" никаких уголовных дел не ведется", - резюмировал зампред АФМ.

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