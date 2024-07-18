Новые тюрьмы намерены построить в Казахстане

Председатель КУИС Тенизжан Джанибеков рассказал, что делается для улучшения условий содержания в тюрьмах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что на сегодня в Казахстане функционирует 78 исправительных учреждений, в которых отбывают наказание более 37 тысяч осужденных (в 16 следственных изоляторах содержится 7,5 тыс. лиц.), из которых порядка 3 тысяч – это женщины и свыше 50 несовершеннолетних.

"В настоящее время основные фонды действующих учреждений находятся в изношенном состоянии. В этом направлении принимаются определенные меры. В текущем году завершаем строительство 8 жилых блоков с покамерным содержанием в учреждениях Акмолинской, Атырауской, Павлодарской областей и Астане", - сообщил он.

Прорабатывается, по его словам, вопросы строительства в Алматы новой современной колонии для содержания несовершеннолетних и трех учреждений в Северо-Казахстанской области взамен тех, которые были затоплены в результате паводков.

Позже отвечая на вопросы журналистов, спикер напомнил, что в Казахстане принята Концепция обеспечения общественной безопасности.

"В ней указано, что мы в трех регионах следственные изоляторы планируем, а также в Мангистауской области учреждение - в настоящее время документы готовятся – это бывшее учреждение, старое здание было, и сейчас не функционирует. Мы его будем под камерное содержание строить. Плюс у нас до конца года в Павлодаре, Акмолинской области – в Аршалах и Гранитном, и Атырауской области – будет 8 блоков построено. Порядка 1200 осужденных мы уже сможем содержать в камерном содержании", - добавил глава КУИС.

Спикер заявил, что на строительство одного такого блока выделено около миллиарда тенге.