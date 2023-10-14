Новые цифровые решения презентовал казахстанским коллегам министр из ОАЭ

В Астане с рабочим визитом находится министр по делам кабмина Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед Аль-Гаргауи. Во время встречи с казахстанскими коллегами он презентовал новые цифровые решения, которые используют в системе государственного управления правительства ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Заместитель премьер-министра — руководитель Аппарата Правительства РК Галымжан Койшыбаев отметил традиционно высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Регулярные контакты на всех уровнях способствуют дальнейшему укреплению двустороннего партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В качестве нового вектора межправительственного сотрудничества было определено взаимодействие в сфере государственного управления. В частности, в рамках подписанного в феврале этого года в Дубае меморандума о сотрудничестве в области развития и модернизации начата работа по "Программе обмена опытом между правительствами". Группы экспертов из РК и ОАЭ уже определили перспективные направления взаимодействия: повышение эффективности госуправления, искусственный интеллект, программирование, туризм и смарт-услуги.

"Казахстан заинтересован в продолжении сотрудничества в сфере государственного управления посредством взаимного обмена информацией и полезным опытом", — отметил Койшыбаев.

В рамках встречи первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин продемонстрировал арабской стороне достижения Казахстана в сфере цифровизации, а именно инфраструктуру "e-government", Smart Data Ukimet, функционирование крупнейшего международного технопарка в Центральной Азии Astana Hub.

Фото: primeminister.kz

Со своей стороны, Аль-Гаргауи презентовал казахстанским коллегам цифровые решения, используемые в системе государственного управления правительства ОАЭ.

В завершение встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по приоритетным направлениям.