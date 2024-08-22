Новые цены на уголь назвали в Минпромышленности

Заместитель председателя Комитета промышленности МПС РК Турар Жолмагамбетов озвучил новые цены угля, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, стоимость угля на всех этапах перемещения от разреза до потребителя и стоимость ж/д перевозки оказывают существенное влияние на формирование конечной цены.

"Я бы хотел остановиться на ценах, которые сегодня в самом разрезе. Сегодня коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тысяч тенге до девяти тысяч тенге. В частности, по ключевым поставщикам: "Шубарколь Комир" - восемь тысяч тенге (по сравнению с прошлым годом есть рост на 900 тенге), "Каражыра" - 8,7 тысяч тенге (рост идет на 200 тенге), "Майкубен-Вест" - 7 тысяч 750 тенге (имеется рост на 650 тенге), "Шубарколь премиум" - девять тыс тенге (стоимость без изменения)", - сказал Турар Жолмагамбетов на пресс-конференции в СЦК.

Что касается цен в самих регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, спикер отметил колебания от восьми тысяч до 26 тысяч.

"Здесь разбег достаточно большой. Те населенные пункты, которые находятся в пределах досягаемости самого разреза, недалеко расположены, они приобретают напрямую у разреза, самовывозом. Оттого и цены – восемь тысяч тенге. Однако у нас есть отдаленные регионы, которые достаточно далеко расположены от угольных разрезов, плюс в этих регионах еще может и не быть железнодорожного тупика. Здесь уже наблюдаются другие факторы, и на стоимость может повлиять и стоимость дизельного топлива", - добавил спикер.

При этом министерство вместе с МИО, КТЖ, угольными предприятиями ведет мониторинг обеспечения углем регионов, ведется работа по накоплению запасов, контролируется подача заявок в угольные операторы, КТЖ.