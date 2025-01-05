Комитет технического регулирования и метрологии Минторговли утвердил стандарт "Услуги общественного питания. Доставка продукции общественного питания по заказам потребителей. Общие требования", который введён в действие с 1 января, передаёт BaigeNews.kz.

Стандарт разработан Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по инициативе Комитета торговли.

"Применение данного стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в Республике Казахстан", - отметила председатель Комитет технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

Cогласно стандарту, курьеры должны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о прохождении медицинских осмотров, проходить профессиональную гигиеническую подготовку, а также руководствоваться общепринятыми нормами и правилами поведения.

Кроме того, при доставке продукции общественного питания потребителям по месту, указанному в заказе, и в пунктах выдачи заказов должна быть предоставлена возможность проверки продукции для установления внешних повреждений упаковки в ходе транспортирования.

Принятый стандарт призван повысить качество услуги по доставке еды ресторанами, кафе, логистическими компаниями и курьерами, отметили в ведомстве.