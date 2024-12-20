В Казахстане установили требования к автовокзалам, автостанциям и пассажирским перевозкам. Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК утвердил национальные стандарты, передаёт BaigeNews.kz.

Они разработаны Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по инициативе Министерства транспорта РК.

Согласно национальному стандарту СТ РК 2271-2024 "Услуги автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров. Общие требования":

автовокзалы и автостанции при наличии договора с автомобильными перевозчиками, в том числе с членами Палаты автоперевозчиков, должны организовывать предрейсовый технический осмотр автобусов;

автовокзалы должны иметь помещения для организации длительного (ночного) отдыха экипажей водителей автобусов.

По новому стандарту СТ РК 2272-2024 "Услуги автотранспортные по пассажирским перевозкам такси. Общие требования" перевозки пассажиров и багажа осуществляются легковыми серийными автомобилями, оборудованными в соответствии с требованиями правил и стандартов Палаты автоперевозчиков. Также приведены требования по доступности перевозок такси для лиц с инвалидностью, включая специально переоборудованные автомобили для перевозки таких лиц, предоставление необходимой ситуационной помощи, погрузку и выгрузку багажа, а также оборудование для обеспечения жизнедеятельности и передвижения лиц с инвалидностью и другие условия.

Стандарт "Услуги автотранспортные по регулярным и нерегулярным пассажирским перевозкам. Общие требования" устанавливает требования к перевозчику, а также автобусам, которые должны соответствовать технической документации изготовителя транспортного средства, техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" и национальным стандартам СТ РК 41.36, СТ РК 41.52, а также комплектоваться устройством вызова экстренных оперативных служб.

Изменения направлены на создание более высокого уровня комфорта и безопасности для всех участников дорожного движения в Казахстане.