Подготовка лесоохранных учреждений к пожароопасному сезону начинается ранней весной. В прошлом году павлодарские лесхозы подготовились к лесным пожарам плохо. Не хватало лесопожарных станций, были проблемы со связью, техникой и кадрами - людей принимали на работу всего на сезон. Год спустя, несмотря на все приложенные усилия, оценки не улучшились, а, наоборот, ухудшились. С чем это связано корреспонденту BaigeNews.kz рассказали в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

На сегодняшний день в регионе действуют пять лесных учреждений. Это государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы", расположенный на территории Щербактинского района и района Аккулы, а также Баянаульский национальный природный парк. В ведении акимата Павлодарской области находятся три лесоохранных учреждения: Максимо-Горьковское, Урлютюбское и Павлодарское.

Завершить подготовку к пожароопасному сезону все они должны были до 10 марта. Затем качество проведенной работы проверили сотрудники областной территориальной инспекции, а после с проверкой нагрянули специалисты Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Новые требования

В прошлом году результаты такой проверки подсветили множество проблем: от кадровых вопросов до проблем с техникой. Из-за этого Баянаульскому нацпарку, Максимо-Горьковскому и Урлютюбскому лесным учреждениям была дана средняя оценка. Хуже всего к сезону пожаров прошлой весной подготовились в Павлодарском лесоохранном учреждении: они получили меньше трех баллов из десяти возможных.

- В этом году ситуация у нас еще хуже. Степень готовности двух лесоохранных учреждений, находящихся в ведении акимата, оценили неудовлетворительно. Павлодарское - 2,8 балла, Максимо-Горьковское - 3,5 балла. Один лесхоз – Урлютюбский – оценили на среднем уровне. Баянаульский нацпарк тоже получил неудовлетворительную оценку. В "Ертіс орманы" подготовка – на среднем уровне, - рассказал руководитель отдела леса и особо охраняемых природных территорий Шамиль Елюбаев.

Нельзя сказать, что после прошлогодней "неудачи" в Павлодарской области ничего не предприняли. Предприняли, частично обновили технику, но оценки все равно ухудшились. Почему так произошло? По словам специалистов областной территориальной инспекции, связано это с изменениями в законодательстве. Так, 3 февраля были внесены изменения в правила, касающиеся противопожарной техники и оборудования.

К числу обязательного оборудования теперь добавлены: рюкзаки, свистки, фонари, комплекты напорных рукавов, компасы, бинты и бензиновые генераторы. Однако многие лесоохранные учреждения не успели закупить необходимое оборудование в срок.

- Хотелось бы пояснить, почему оценка снижена. У нас есть нормы и нормативы для лесоохранных учреждений. В текущем году в данные нормы внесли изменения. Если раньше мы оценивали степень готовности в основном по противопожарной технике - это пожарные машины, трактора, оборудование, мотопомпы, ранцевые опрыскиватели, плуги, теперь в список внесли еще и рюкзаки, свистки, фонари, комплекты напорных рукавов, компасы, бинты, пенообразователи, бензиновые генераторы. Все это необходимо при тушении лесных пожаров, но до 10 марта подготовку должны были завершить. За такой короткий промежуток времени невозможно было произвести все процедуры, связанные с закупкой необходимого оборудования, - объяснил Шамиль Елюбаев.

Это одна из причин. Вторая причина, почему оценка снижена, - лесоустроительные мероприятия, в результате которых старые пожарные станции были списаны, а новые еще не успели построить.

- ЛПС, находившиеся в Максимо-Горьковском и Урлютюбском учреждениях, были списаны. Предусмотрено строительство новых лесных пожарных станций. Но сами понимаете, это не быстрый процесс. Соответственно, на момент проверки ЛПС в лесных учреждениях нет. А это влияет на оценку готовности к пожароопасному сезону, - пояснил Шамиль Елюбаев.

Согласно правилам пожарной безопасности, степень готовности оценивается по семи пунктам. Это не только наличие лесной пожарной станции, но и наличие пожарных вышек, пожарной техники, запасов горюче-смазочных материалов, планов противопожарных мероприятий, средств радиосвязи, а также - шанцевого инструмента, средств защиты и спецодежды.

- С учетом внесенных изменений оценка снижена по седьмому пункту, первому и второму пунктам. Павлодарскому учреждению выставили 2,8 балла, Максимо-Горьковскому - 3,5, Баянаульскому нацпарку - 3,5, Урлютюбскому учреждению - 5 баллов. Оценки сильно упали, по сравнению с прошлым годом, - уточнил Шамиль Елюбаев.

Другими словами, в прошлом году проблем уже было более чем достаточно. Прошлой весной не во всех лесхозах были созданы резервы ГСМ, техника не была расконсервирована после зимы, пожарные рукава - в дырах. И хотя до 18 марта 2024 года в лесоохранных учреждениях должны были завершить подготовку, Павлодарское учреждение 18 марта только издало приказ о необходимости готовиться к пожароопасному сезону. В этом году подобные нарушения тоже присутствуют.

Запасы горючего и рации

- Касательно горюче-смазочных материалов, вопрос встал в Баянаульском нацпарке, потому что соответствующие мероприятия по закупу вовремя не провели. У них в наличии имелось всего лишь 200 литров ГСМ - неприкосновенный запас. Но произошел пожар на территории нацпарка, и горюче-смазочные материалы израсходовали на его тушение, - ответил Шамиль Елюбаев. - Сейчас они объявились, но поставщик еще вроде бы не определился. По трем коммунальным учреждениям такой вопрос не стоит.

Есть сложности и с обеспечением лесхозов радиосвязью. Раций не хватает. А в Павлодарском лесхозе, хотя сами устройства есть, не установлен репитер. То есть там рации по факту не используются. В этих лесничествах в основном пользуются мобильной связью.

- Нужно установить репитер, вопрос отрабатывается. Но это длительный процесс, - добавил Шамиль Елюбаев.

Остались без лесопожарных станций

Для нормальной работы лесхозам необходимы лесопожарные станции. Есть они не везде, а где есть – не соответствуют современным требованиям.

- У нас катастрофически не хватает лесных пожарных станций. Если взять "Ертіс орманы", в четырех лесничествах из 16 лесных пожарных станций вообще нет. Имеющиеся ЛПС не соответствуют требованиям. По требованиям там должен быть метеопункт для определения класса пожарной опасности, комната отдыха для работников противопожарной службы, помещение для хранения необходимой документации и оборудования, отапливаемый гараж, - сказал Шамиль Елюбаев.

Еще один важный момент: сотрудники, начиная от руководителей и заканчивая бойцами, должны быть приняты в штат. В лесхозах Павлодарской области штат в основном набирается на сезон.

- В Баянаульском нацпарке фактически имеются две ЛПС, но они не соответствуют нормам, - рассказал Шамиль Елюбаев.

Что касается состава противопожарной службы, в нее должны входить начальник лесной пожарной службы, водители пожарных машин, трактористы, радиооператоры, слесари по ремонту оборудования, пожарные.

- В Баянаульском нацпарке есть не вся "штатка". Нет слесаря по ремонту, как нет и необходимого количества пожарных машин. По коммунальным учреждениям ситуация еще хуже. Из трех лесхозов ЛПС имеются только в Павлодарском учреждении, в Максимо-Горьковском и Урлютюбском лесных пожарных станций нет. Бойцы нанимаются на сезонную работу. В Павлодарском КГУ имеются две лесных пожарных станции, но они тоже не соответствуют требованиям, - сообщил Шамиль Елюбаев.

С воздуха и из космоса

Лесные пожары неизбежны, главное - минимизировать ущерб и своевременно реагировать на возгорания. Для этого используют разные методы. Так, павлодарский резерват "Ертіс орманы" стал вторым в стране, где установили вышки раннего обнаружения пожаров: 23 вышки обошлись бюджету в 2,1 миллиарда тенге.

- Система раннего обнаружения установлена в резервате "Ертіс орманы". Это положительно влияет на обнаружение пожаров. Также эту систему можно использовать в целях охраны, то есть контролировать заезды на территорию государственного лесного фонда. Если взять по прошлому году, около 20-30% возгораний система обнаружила, - отметил Шамиль Елюбаев. - Есть одно "но": система видит задымленность. А дым поднимается, когда начинает гореть уже само дерево, а не лесная подстилка. И если к моменту приезда пожарных, огонь наберет обороты, он может перейти в верховой пожар, и дальше его не остановить.

По словам специалиста, в обнаружении возгораний в лесном массиве большую роль играет облет территории.

- По Баянаульскому нацпарку и "Ертіс орманы" важное значение имеет авиапатрулирование. В этом году в эти учреждения уже прибыли два вертолета. Авиапатрулирование проводится на ежедневной основе. Сверху сотрудники видят, как начинает гореть лесная подстилка, до того момента, как начнет гореть дерево. Они вовремя опускаются вниз и начинают тушение до прибытия основных сил и пожарной техники, - объяснил Шамиль Елюбаев.

В этом году установка системы раннего обнаружения лесных пожаров планируется в Баянаульском нацпарке.

- По сумме я пока не могу сказать, этот вопрос отрабатывается напрямую министерством экологии, - отметил Шамиль Елюбаев.

Также для борьбы с лесными пожарами используют данные космомониторинга. Нужны ли в таком случае обычные пожарные вышки? Специалисты считают, что да.

- Пожарные вышки имеются только в "Ертіс орманы". В Урлютюбском КГУ есть вышка, но она не эксплуатируется. Действующие вышки показали себя хорошо, потому что все равно техника есть техника. Она может подвести, а человеческий глаз заметит. Считаю, что пока нельзя полностью отказываться от использования пожарных вышек, - объяснил Шамиль Елюбаев.

Нужна техника

Еще одна из существующих проблем – устаревшая техника. К примеру, прошлой весной к пожароопасному сезону в Павлодарской области лучше всего подготовился резерват "Ертіс орманы". С одной стороны, здесь уже были установлены вышки с камерами, а с другой – старую технику уже пришло время списать. Как тогда объяснили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, машины отработали положенный срок, но они на ходу, их поддерживают в рабочем состоянии.

Также лесхозам остро не хватало тракторов, с их помощью которых прокладывают минерализованные полосы, борются с низовыми пожарами. Если тракторов мало, в случае возгорания нужно останавливать посадку деревьев и отправлять технику на пожар.

На данный момент ситуация улучшилась. Часть техники в лесоохранных учреждениях обновили и продолжают это делать. Однако полностью проблема не решена.

- В прошлом году приобретали технику. Если руководствоваться прежними нормами, процент оснащения составил бы 100%. Но с учетом новых изменений, вопрос не снят. К примеру, в Баянаульском нацпарке имеются 7 пожарных автомашин, из них 3 или 4 подлежат списанию. В резервате "Ертіс орманы" имеются 39 пожарных машин, почти половина тоже подлежит списанию в связи с выработкой моторесурсов, - отметил Шамиль Елюбаев. - В этом году методом лизинга для резервата приобрели 33 малых лесопатрульных, лесопожарных комплекса. Еще в этом году прибудут 34 новых пожарных машины и 7 тракторов марки МТЗ. Пожарные машины будут доставлены к окончанию первого полугодия.

Защита от молний

В Павлодарской области самой частой причиной лесных пожаров становятся грозовые разряды. Но молниеотводы и громоотводы в лесоохранных учреждениях не установлены. И даже если их установят, территория слишком большая, чтобы защитить все участки леса.

- На сегодняшний день в лесоохранных учреждениях нет молниеотводов. Мы указывали на это при проверках и давали рекомендации по проведению проектных изысканий. Вопрос еще прорабатывается, - заметил Шамиль Елюбаев. - Как вы знаете, в основном грозовые разряды происходят на территории "Ертіс орманы". Считаю, что нужно привлекать науку, чтобы определить точки, где это случается чаще всего. Однако не исключено, что через год молния ударит в другом месте: в одном только "Ертіс орманы" более тысячи кварталов, и в каждом ставить молниеотводы нецелесообразно.

Куда не проехать

Особенно сложно справиться с огнем в труднодоступных участках леса, куда технике не проехать. В Павлодарской области это островки в пойме, которые считаются территорией государственного лесного фонда. Эти места любят отдыхающие и рыбаки, но некоторые из них оставляют после себя костры, которые становятся причиной пожара.

- В Павлодарской области леса расположены в равнинной местности. Труднодоступные участки находятся на территории поймы реки Иртыш, где не всегда может проехать противопожарная техника. Когда горят островные участки, туда можно добраться только на лодке и вручную тушить, - подчеркнул Шамиль Елюбаев.

Также свою роль играет природный фактор. После шквального ветра поваленные деревья мешают проезду по территории резервата.

- Резерват "Ертіс орманы" расположен на равнинной местности, там у нас - ленточный бор. В 2024 году был сильный шквальный ветер, и теперь большая часть территории резервата захламлена упавшими деревьями, буреломом. На данный момент работа по очистке проводится, но за год полностью очистить лес не получится. Это физически невозможно. Работу начали в прошлом году и пока не закончили, - говорит Шамиль Елюбаев. - Если возьмем одно какое-то лесничество, то только часть его очищена, остальная территория - еще нет. Если возникнет пожар, проезда внутрь кварталов, в лесной массив, не будет. Дороги между кварталами очищены, но внутрь техника вряд ли проедет.

Да и просто так отправить лесников на уборку нельзя: очистка проводится согласно требованиям лесного законодательства, для этого должны быть проведены работы по отводу и таксации лесосек.

Где брать воду

Ключевую роль в борьбе с лесными пожарами играют запасы воды. Например, на территории резервата глубоких водоемов, откуда вертолет может набрать воду, нет. На таких участках обычно бурят скважины и оставляют бочки с запасом воды.

- В Баянаульском нацпарке имеются четыре естественных водоема. Это озера Жасыбай, Сабындыколь, Торайгыр, Быржанколь. По трем коммунальным учреждениям – пойма Иртыша. А вот на территории резервата подходящих водоемов нет, дополнительно устанавливаются бочки с водоой. Также в качестве альтернативы можно рассмотреть создание искусственного водоема на прилегающей территории или провести дноуглубление существующего, - рассказал Шамиль Елюбаев.

Жаркий сезон

Прогнозы на текущий пожароопасный сезон неутешительные. В этом году в Павлодарской области будет жарко. Во всех смыслах.

- В этом году ожидается тяжелый пожароопасный период. Все лесохранные учреждения будут в постоянной боевой готовности. У нас есть соответствующий алгоритм работы лесопожарных служб. Исходя из класса пожарной опасности, в случае необходимости они будут переводиться на круглосуточный режим работы, - отметил Шамиль Елюбаев.

Стоит учитывать также рельеф местности и состав лесных массивов.

- Если взять павлодарский регион, наши леса отнесены к высокой степени горимости. У нас есть хвойные леса, березовые околки, пойменные территории, - обратил внимание Шамиль Елюбаев. - Пожароопасный сезон на территории области всегда открывается за счет поймы Иртыша. Там есть как территории лесхозов, так и сенокосные угодья. Ежегодно недобросовестными гражданами производятся поджоги. Они сжигают сухую траву в пойме, чтобы пошел новый травостой, но это крайне неверный метод. Пожар губит все, в том числе – зеленые насаждения. В этом году у нас уже зарегистрированы несколько случаев пожаров в пойме.

Скрыли пожар

Накануне на заседании Правительства рассмотрели меры по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года. С докладом выступил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Говоря о степени готовности лесхозов к пожароопасному сезону, министр сообщил, что на 10 апреля не были готовы лесные учреждения десяти областей, в том числе - Павлодарской. При этом акиматы в регионах, имея средства от эмиссий, не выделяют их на строительство новых лесопожарных станций. А половина из имеющихся построена в 50-60-х годах прошлого столетия. Не решен и кадровый вопрос.

- В области Абай сотрудники лесных учреждений не оповестили МЧС, МВД и Министерство обороны о случившемся пожаре. Аналогичная ситуация была и в Павлодарской области. Поручаю Министерству экологии, МЧС и МВД провести расследование по фактам пожара в двух регионах с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний, - отметил в ходе заседания премьер-министр страны Олжас Бектенов.

В Павлодарской области уже выясняют обстоятельства произошедшего.

- На сегодняшний день проводится разбирательство, было дано поручение руководству области. Также наш начальник департамента выехал в Баянаул для проведения объективного расследования и принятия решений. Вообще, между министерствами имеется утвержденный алгоритм взаимодействия. За реагирование и тушение на территории гослесфонда отвечает Минэкологии - то есть это лесохозяйственные учреждения. В случае возникновения пожара они незамедлительно сообщают в государственную противопожарную службу. Мы оперативно реагируем, выезжаем и осуществляем совместное тушение. Другими словами, они тушат, если не справляются, мы оказываем содействие. Теперь будет проводиться расследование: своевременно ли лесохозяйственные учреждения сообщили и приняли меры по тушению, своевременно ли государственная противопожарная служба направила силы и средства. Вот эти вопросы будут изучены, и будет дано заключение, - прокомментировал заместитель начальника департамента по ЧС Павлодарской области Кайрат Шаймарденов.

В качестве предварительной причины рассматривается короткое замыкание: из-за сильного ветра провода схлестнулись, искра попала на траву.

- Был шквальный ураганный ветер до 30 метров в секунду. Предварительно - произошло за короткое замыкание. Еще идет следствие, дознание работает, работает исследовательская пожарная лаборатория, еще конкретная причина не определена. Предполагается, что искра попала на сухую траву, сухая трава загорелась, огонь распространился на лесопокрытую территорию. Это был низовой пожар, - озвучил Кайрат Шаймарденов.

Напомним, 4 апреля огонь охватил территорию Баянаульского нацпарка. Возгорание сухой травы произошло вчера в Джасыбайском лесничестве – огнем была охвачена площадь в 20 гектаров. Тушили пожар 220 человек и 63 единицы техники, это силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, Казавиалесоохраны и самого лесничества.

Также павлодарские спасатели участвовали в ликвидации лесного пожара в области Абай. Чтобы предотвратить распространения огня на территорию Павлодарской области были проведены работы по опашке кромки пожара и окарауливанию.

Несколько дней спустя – новый пожар. Загорелась сухая трава в пойме - между селами Мичурино и Черноярка. К тушению были привлечены силы и средства ДЧС, Жанаульского лесничества, местных исполнительных органов и добровольные пожарные дружины.

Официально пожароопасный сезон в регионе начался 7 апреля. С этого момента произошло 4 лесных пожара и 7 возгораний в пойме. В целом, последние две недели в Павлодаре для пожарных и работников лесхозов выдались напряженными.

- В целях предотвращения весенних пожаров проводится контролируемый отжиг сухой растительности на сельскохозяйственных полях. Кроме того, вблизи водоемов, садоводств, лесного фонда, также по периметру населенных пунктов проведен покос сухой растительности на общей площади 119 гектаров. Запланирована опашка лесополос вдоль автомобильных и железнодорожных дорог, вокруг населенных пунктов и лесного фонда, - сообщили также в ДЧС области.

Кроме того, учитывая прогнозы "Казгидромета" о том, что лето будет аномально жарким, в Минэкологии призвали акиматы в регионах принять меры по поддержанию пожарной безопасности в лесах. Министерство, в свою очередь, примет необходимые меры для подготовки подведомственных организаций и недопущения крупных лесных пожаров на территории государственного лесного фонда.

Отметим, что на сегодняшний день общая площадь государственного лесного фонда страны составляет 31 миллион гектар, почти 14 из них покрыты лесом. При этом общий объем финансирования, предусмотренного на оснащение лесхозов, на 2023-2027 годы не превышает 68 миллиардов тенге. На покупку техники в лизинг предусмотрели 35 миллиардов тенге. Принятые меры должны помочь полностью оснастить лесхозы в 11 регионах страны, наиболее подверженных лесным пожарам.

Что же касается именно Павлодарской области, ситуация повторяется. В прошлом году вопрос о неготовности лесхозов к пожарам также поднимался на уровне министерства. Конечно, постепенно ситуация меняется в лучшую сторону, но проблем еще хватает. Привести все в соответствие – задача не на один год.

К очередному сезону пожаров регион подошел с багажом из старых проблем и новыми вызовами в виде ужесточившихся требований. К тому же, этим летом аномальная жара может многократно усилить риск лесных пожаров, ставя под удар не только природу региона, но и безопасность его жителей. Насколько эффективно смогут отработать в такой обстановке профильные ведомства и смогут ли они минимизировать ущерб для лесного фонда, пока не ясно.

Автор фото: Александра Григорьева.