Новые ТЭЦ построят в Кокшетау и Семее

Фото: Казинформ

В Казахстане реализуются проекты по модернизации действующих электростанций, которые позволят к 2027 году годы ввести свыше 1700 МВт, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Болат Акчулаков.

Также идет строительство маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1200 МВт в городе Кызылорде и Туркестанской области.

"C 1 июля текущего года планируется переход к новой модели рынка электрической энергии на базе механизма единого закупщика электрической энергии и балансирующего рынка электрической энергии. Новая модель рынка позволит реализовать необходимые проекты по вводу генерации в целях покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии", - сказал Ачкулаков на заседании правительства.

По его словам, прорабатываются проекты по строительству новых ТЭЦ в городах Кокшетау и Семей.

Ведется реализация проектов по строительству блоков №3-4 Экибастузкой ГРЭС-2, а также модернизации энергоисточников Алматинского энергокомлекса.