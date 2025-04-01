В Казахстане планируют использовать новые технологии в процедуре сдачи экзаменов на водительские права. Об этом на заседании правительства сообщил председатель правления НАО "Правительство для граждан" Арман Кенжегалиев, передает BaigeNews.kz.

Речь идет о внедрении современных технологий дополненной реальности (AR) и компьютерного зрения (Computer Vision) в процесс сдачи экзаменов на водительские удостоверения.

Кроме того, будет пересмотрены порядок приема экзаменов на основе успешного опыта европейских стран, а также процедура регистрации транспортных средств.

"В сфере регистрации транспортных средств в прошлом году оказано трех млн услуг. Проведены такие мероприятия, как электронное подписание договоров купли-продажи, ускоренное изготовление государственных регистрационных знаков, автострахование. Мы планируем запустить платформу Госкорпорации по оформлению документов, реализовать сервисы биометрической идентификации и проверки истории автотранспорта", - сказал Кенжегалиев.

Ранее в МЦРИАП сообщили о том, что планируют изменить на портале электронного правительства eGov.