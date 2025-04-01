Новые технологии внедрят в процедуру сдачи экзаменов на водительские права
Речь идет о внедрении современных технологий дополненной реальности (AR) и компьютерного зрения (Computer Vision).
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане планируют использовать новые технологии в процедуре сдачи экзаменов на водительские права. Об этом на заседании правительства сообщил председатель правления НАО "Правительство для граждан" Арман Кенжегалиев, передает BaigeNews.kz.
Речь идет о внедрении современных технологий дополненной реальности (AR) и компьютерного зрения (Computer Vision) в процесс сдачи экзаменов на водительские удостоверения.
Кроме того, будет пересмотрены порядок приема экзаменов на основе успешного опыта европейских стран, а также процедура регистрации транспортных средств.
"В сфере регистрации транспортных средств в прошлом году оказано трех млн услуг. Проведены такие мероприятия, как электронное подписание договоров купли-продажи, ускоренное изготовление государственных регистрационных знаков, автострахование. Мы планируем запустить платформу Госкорпорации по оформлению документов, реализовать сервисы биометрической идентификации и проверки истории автотранспорта", - сказал Кенжегалиев.
Ранее в МЦРИАП сообщили о том, что планируют изменить на портале электронного правительства eGov.
Самое читаемое
- Юриста жестоко убили в поликлинике в Кульсары: коллеги рассказали подробности
- В Узбекистане произошел взрыв в мечети
- Живем как в коммуналке: Как три главных театра Семея ютятся в одном здании
- Подозреваемого в мошенничестве вернули из России в Казахстан
- Дождь, грозы и снег: какой будет погода в Казахстане в начале апреля