Новые технологии в производстве кабелей внедряют в Семее

Директор ТОО "Казэлектромаш" Виталий Распопин, выступая на форуме малого и среднего бизнеса "Адал азамат. Адал еңбек. Адал бизнес", рассказал, как кластерный подход и государственная поддержка позволили наладить на предприятии выпуск медной катанки по конкурентным ценам из казахстанских катодов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Предприятие ТОО "Казэлектромаш" создано в 1995 году в Семее. Там производится порядка 25 тысяч марка-размеров кабельно-проводниковой продукции. На предприятии создано 220 рабочих мест. Продукция "Казэлектромаш" востребована во всех отраслях страны: от энергетики до нефтедобычи, строительства, телекоммуникаций и многих других.

Виталий Распопин поднял важную проблему: Казахстан, обладая огромными сырьевыми запасами, на сегодняшний день импортирует большие объемы кабельно-проводниковой продукции.

"В своем Послании Глава государства подчеркнул важность освоения продукции с высокой добавленной стоимостью, а также необходимость использования отечественного сырья и комплектующих. И это действительно ключевой момент. Без акцента на казахстанское содержание в продукции невозможно полноценное развитие. Нужно стимулировать отечественных производителей использовать сырьевые ресурсы страны в максимальной мере", - выразил свое мнение Распопин.

Благодаря поддержке Правительства при участии НПП "Атамекен" в начале этого года продукция ТОО "Казэлектромаш" вошла в перечень товаров, изъятых из национального режима.

"Мы видим свою задачу в развитии импортозамещения через кластерный подход. Государственная поддержка, включая скидки на отечественное сырье, позволила нам наладить выпуск медной катанки по конкурентным ценам из казахстанских катодов, поставляемых ТОО "KAZ Minerals". Это стало важным шагом для развития локализации, сокращения зависимости от импорта и повышения конкурентоспособности нашей продукции", - сказал представитель бизнеса.

Другим примером успешного кластерного подхода стал совместный проект с научными учреждениями Казахстана, такими, как АО "Фонд науки", НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", АО "Парк ядерных технологий". В рамках этого сотрудничества внедрены новые технологии производства кабелей с радиационно-модифицированной изоляцией, что позволило освоить новые типы продукции.

"В настоящее время этот ассортимент, к сожалению, импортируется. Для того, чтобы отечественные производители смогли конкурировать наравне, необходима государственная поддержка. А именно, включение в инвестпроекты, финансируемых государством, продукции, выпускаемой в стране", - предложил Распопин.

Он добавил, что важно обеспечить максимальную прозрачность процесса реализации инвестпроектов и учет мнения бизнеса при оценке исполнения этих проектов.