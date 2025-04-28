С момента запуска системы контроля средней скорости на трассах Казахстана, безопасность на дорогах заметно улучшилась. Нововведение, действующее с весны 2025 года, уже даёт ощутимые результаты: количество дорожно-транспортных происшествий на участках, где установлены камеры, снизилось на 8%, а число пострадавших - сразу на 29%. Это данные за период с 17 марта по 24 апреля и они наглядно демонстрируют, как технология может влиять на поведение водителей.

Суть системы проста, но эффективна: камеры фиксируют время въезда и выезда с определённого участка и вычисляют среднюю скорость движения. Такой подход исключает возможность "проскочить" участок, резко сбавив скорость только возле камер, и формирует у водителей привычку к соблюдению правил в течение всей поездки.

Наиболее оживлённые участки, где система уже внедрена - это магистрали Астана – Щучинск, Астана – Павлодар, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Тараз, Павлодар – Семей – Калбатау, Уральск – граница с Россией (Саратов) и Павлодар – граница с РФ (Омск). В зависимости от дороги, максимальная разрешённая скорость на этих участках колеблется от 100 до 140 км/ч.

Эксперты отмечают, что такие меры уже сейчас помогают снизить риск аварий, а значит - спасают жизни. Водители стали внимательнее относиться к скоростному режиму, что превращает казахстанские трассы в более безопасное пространство для всех участников движения.

Ранее мы сообщали, что казахстанских водителей заставят сбавить скорость без штрафов.