Новые технологии и пришельцы: индийский астролог предсказал будущее планеты

Фото: starhit.ru

Культовый индийский пророк Аджей Бхамби рассказал о том, что ждет планету в ближайшие годы. По его словам, Земля сейчас стоит на пороге удивительных открытий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Бхамби утверждает, что с 2020 по 2030-е годы открылся портал, определяющий все развитие человечества на ближайший век, и эти изменения уже заметны во всех сферах. По словам Аджея, мироустройство продолжает меняться, и каждый из нас участвует в этом.

По словам Бхамби, произойдет немало интересного. Например, по его прогнозу, мы вскоре выйдем на контакт с пришельцами из космоса.

"Я прогнозирую, что с 2030 года мы начнем регулярную коммуникацию с инопланетянами. На самом деле пришельцы прилетят к нам. Они умны, их интеллект мощнее нашего, земного. У них есть технологии, цивилизация намного больше развита, — сказал астролог.

Индийский пророк не знает точно, в каком виде произойдет контакт, но подчеркивает — его будут устанавливать на протяжении 20 лет. И к 2050 году мы точно будем связаны с пришельцами в нескольких точках земного шара.

Но людям не надо расслабляться и ждать помощи извне. Необходимо и дальше работать над своим мироустройством и заниматься технологиями. Ведь нам тоже будет нужно покорять космос и думать о будущем, говорит Бхамби.

"Нынешний век станет веком космических технологий, коммуникаций. Та напряженность, которая сейчас есть в мире, начнет снижаться после 2030 года. Нам необходимо искать новый дом для человечества, поэтому очень скоро мы увидим космические миссии, полеты на Луну", — предсказал пророк.

Издание отмечает, что многие пророчества Аджея сбывались — и тому есть документальные подтверждения. Например, он четко предсказал победу Барака Обамы на выборах, а затем и Джо Байдена. Но для самых точных прогнозов Бхамби, по его словам, нужно как можно больше данных и цифр.