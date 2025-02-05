Министерство национальной экономики подготовило проект дополнений в Постановление Правительства об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, передаёт BaigeNews.kz.



Документ предусматривает установление ставки дополнительного акциза на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо в целях направления в бюджет 80% дополнительной маржинальности производителей и продавцов топлива в условиях отмены государственного регулирования цен на ГСМ.



В Министерстве нацэкономики утверждают, что данная мера позволит перераспределить в бюджет 80% дополнительного дохода от продажи топлива. При этом дополнительной акциз возникает только при увеличении цен от текущего уровня.



Проект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 февраля.