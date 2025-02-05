  • 5 Февраля, 10:32
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Новые ставки акцизов на бензин и дизтопливо предлагают ввести в Казахстане

Сегодня, 10:11
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:11
Сегодня, 10:11
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Фото: pixabay.com

Министерство национальной экономики подготовило проект дополнений в Постановление Правительства об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, передаёт BaigeNews.kz.

Документ предусматривает установление ставки дополнительного акциза на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо в целях направления в бюджет 80% дополнительной маржинальности производителей и продавцов топлива в условиях отмены государственного регулирования цен на ГСМ.

В Министерстве нацэкономики утверждают, что данная мера позволит перераспределить в бюджет 80% дополнительного дохода от продажи топлива. При этом дополнительной акциз возникает только при увеличении цен от текущего уровня.

Проект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 февраля.

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