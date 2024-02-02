Новые специальности добавили в программу "Болашак"

Студентов водных специальностей будут обучать по программе "Болашак". Об этом на совместном совещании договорились министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.

Теперь в программу "Болашак" внесены изменения - в нее включены водные специальности - такие, как "Гидрогеология", "Водные ресурсы" и "Водная безопасность". И уже с этого года казахстанские студенты смогут обучаться по ним за рубежом.

На сегодня 10 учебных заведений готовят кадры для водной отрасли Казахстана. А по водным специальностям в данный момент обучаются около 2500 студентов.