Новые специальности добавили в программу "Болашак"
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Студентов водных специальностей будут обучать по программе "Болашак". Об этом на совместном совещании договорились министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.
Теперь в программу "Болашак" внесены изменения - в нее включены водные специальности - такие, как "Гидрогеология", "Водные ресурсы" и "Водная безопасность". И уже с этого года казахстанские студенты смогут обучаться по ним за рубежом.
На сегодня 10 учебных заведений готовят кадры для водной отрасли Казахстана. А по водным специальностям в данный момент обучаются около 2500 студентов.
"Для нас важно сделать профессию водной сферы более привлекательной. С начала 2024 года заработная плата работников водного хозяйства выросла, в среднем, на 22%. Это стало возможным благодаря мерам, разработанным Министерством водных ресурсов и ирригации. Кроме того, для улучшения кадрового потенциала отечественной водной отрасли министерство планирует проводить переподготовку специалистов водного хозяйства и повышать их квалификацию", - отметил Нуржан Нуржигитов.
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