Новые слухи о маньяке распространяют в Семее
В полиции выступили с обращением к гражданам.
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В департаменте полиции области Абай опровергли распространяемую в мессенджерах информацию о якобы орудующем в Семее маньяке, убивающем подростков, передаёт BaigeNews.kz.
"На территории города подобных происшествий не зарегистрировано. Информация не нашла подтверждения в ходе проверки. Убедительно просим граждан сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией, поступающей от правоохранительных органов и государственных структур", - заявили в ведомстве.
В полиции также напомнили, что согласно части 2 статьи 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации через средства массовой информации и телекоммуникационные сети предусмотрена уголовная ответственность — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее в апреле рассылки о маньяке распространяли жители Астаны, Караганды и Тараза.
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