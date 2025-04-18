В департаменте полиции области Абай опровергли распространяемую в мессенджерах информацию о якобы орудующем в Семее маньяке, убивающем подростков, передаёт BaigeNews.kz.

"На территории города подобных происшествий не зарегистрировано. Информация не нашла подтверждения в ходе проверки. Убедительно просим граждан сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией, поступающей от правоохранительных органов и государственных структур", - заявили в ведомстве.

В полиции также напомнили, что согласно части 2 статьи 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации через средства массовой информации и телекоммуникационные сети предусмотрена уголовная ответственность — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее в апреле рассылки о маньяке распространяли жители Астаны, Караганды и Тараза.