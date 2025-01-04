Четвертого января на Солнце произошли три мощные солнечные вспышки высшего балла X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнечная активность начала увеличиваться еще в конце декабря и сохраняется на высоком уровне в первые дни нового года.

1 января была зафиксирована магнитная буря уровня G4 (4-й класс по 5-балльной шкале), а сегодня в первой половине дня прошла буря уровня G1. Ожидаются геомагнитные возмущения в течение следующих суток.

3 января на Солнце произошла первая в этом году мощная вспышка класса Х.

Ранее рост числа магнитных бурь объяснила синоптик.