Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с ходом реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в сферах образования и здравоохранения. В центре внимания — модернизация инфраструктуры, повышение качества социальных услуг и развитие человеческого капитала, передаёт BaigeNews.kz.

Развитие высшего образования

В Аркалыке глава правительства посетил педагогический университет имени Ибрая Алтынсарина. Здесь реализуется масштабный проект реконструкции учебного корпуса: здание планируют переоборудовать в современный образовательный центр с 20 лабораториями и 15 лекционными залами. Это позволит увеличить контингент студентов в два раза — с 2,6 до 5,2 тысячи человек. Параллельно расширяются образовательные программы и научные направления, в том числе в IT, экономике и агросфере.

"Современный рынок труда быстро меняется. Мы должны готовить конкурентоспособных специалистов, особенно в регионах. Улучшение образовательной инфраструктуры — это фундамент для роста экономики", — отметил Бектенов.

На реконструкцию учебного корпуса выделено 1,9 млрд тенге из Специального государственного фонда.

Национальный проект "Комфортная школа"

Премьер-министр также побывал в новой школе №7 в Аркалыке, построенной по проекту "Комфортная школа". Учреждение на 300 мест оснащено цифровой библиотекой, STEM-лабораторией, кабинетами робототехники и музыки, а также условиями для инклюзивного образования.

В целом по Костанайской области в 2024–2025 годах планируется сдать 12 новых школ на более чем 6,5 тысяч ученических мест. Из них 4 уже введены в эксплуатацию, еще 7 — в стадии строительства.

Модернизация медицины

Особое внимание Бектенов уделил здравоохранению. В Аркалыкской региональной больнице Премьер-министр осмотрел родильное отделение, где в настоящее время проводится капитальный ремонт с полной заменой инженерных систем и установкой современного оборудования. Стоимость проекта — 1,2 млрд тенге, готовность объекта — 70%. По поручению Премьер-министра будут выделены дополнительные средства для завершения работ в срок.

"Здоровье и образование — ключевые инвестиции в будущее страны. Государство продолжит вкладывать ресурсы в развитие социальной инфраструктуры, особенно в регионах", — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам поездки Премьер-министр дал ряд конкретных поручений акимату области и профильным министерствам по обеспечению качества и своевременности всех проектов.