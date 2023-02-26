Новые школы и колледжи построят в Алматы в ближайшие семь лет

Фото: tobolinfo.kz

Дорожную карту по развитию системы образования на 2023 – 2029 годы утвердили в Алматы. Документ подписали главный педагог страны Гани Бейсембаев и аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По плану акимата Алматы, для решения вопроса дефицита мест в дошкольных организациях до 2029 года планируется увеличение госзаказа в детских садах на 35 тысяч мест.

По проекту "Комфортная школа" с 2023 года планируется начать строительство 22 школ на 37 тысяч ученических мест за счет республиканского бюджета.

Строительство ещё 30 школ и девяти пристроек к организациям среднего образования позволит снизить дефицит ученических мест почти на 23 тысячи до 2025 года. Также планируется реновация 50 объектов образования, а около двухсот школ получат предметные кабинеты нового поколения.

"В рамках реализации, принятой в сентябре прошлого года "Программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" нами были разработаны дорожные карты, в том числе по развитию качественного образования. Я рад, что дорожная карта, которую мы с вами подписали сегодня дополнена важными мероприятиями по решению проблем среднего образования, по повышению квалификации наших педагогов и другими немаловажным вопросам", — сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Также согласно концепции, ежегодно около двух тысяч педагогов будут проходить курсы повышения квалификации. Кроме того, уже в этом году появится первый региональный ресурсный центр дошкольного воспитания и обучения.

"Почти 18 тысяч педагогов Алматы пройдут курсы повышения квалификации, 450 представителей управленческого состава школ обучатся международным программам менеджмента, еще 9 тысяч педагогов пройдут обучение по программам формирования функциональной грамотности, цифровых компетенций и навыков. В соответствии с поручением Главы государства для обеспечения 100-процентного охвата бесплатным техническим и профессиональным образованием планируется увеличить госзаказ в колледжах более чем на 20 тысяч мест", — отметил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Фото: t.me/oqu_agartu

До 2025 года планируется начать строительство двух новых колледжей с общежитиями на 300 койко-мест. Почти четыре тысячи преподавателей ТиПО пройдут курсы повышения квалификации, 600 педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения пройдут международную стажировку, а руководящий состав 85 колледжей будут повышать квалификацию по направлению менеджмент.

Ряд мероприятий направлен на развитие инклюзивного образования. Так, планируется расширение сети психолого-медико-педагогической консультации, кабинетов психолого-педагогической коррекции, увеличение госзаказа на специальную психолого-педагогическую помощь детям с особыми потребностями на 1400 мест и создание городского инклюзивного ресурсного центра.

Планируется строительство четырех центров инновационного творчества, двух летних лагерей, увеличение государственного образовательного заказа на дополнительное образования и модернизация школьных библиотек.

Кроме того, как отмечают в министерстве, дорожная карта города включила в себя меры по развитию творческого и интеллектуального потенциала детей, охране прав детей, противодействию коррупции в организациях образования.