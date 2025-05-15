Костанайская область демонстрирует положительную динамику в ключевых направлениях социально-экономического развития. Увеличивается население, промышленность и сельское хозяйство продолжают развиваться, активизировался малый и средний бизнес. Растут инвестиции в регион, принимаются меры по улучшению условий в образовании, здравоохранении и социальной сфере, передаёт BaigeNews.kz.

Промышленность

Костанайская область — один из главных промышленных регионов Казахстана. Основу экономики региона составляет обрабатывающая промышленность, на которую приходится более 66% всей выпускаемой промышленной продукции области. Больше половины этой доли занимает машиностроение (54%). Вместе с тем важное значение имеют пищевая промышленность (22%) и металлургия (18%).

Горнодобывающая отрасль также оказывает существенное влияние на экономику региона, составляя почти треть (29,2%) всей промышленной деятельности. В первом квартале 2025 года общий объем производства достиг 727,9 млрд тенге. При этом объем производства в горнодобывающей отрасли вырос на 5,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно заметен прирост в области добычи и переработки полезных ископаемых: на 13,9% увеличилась добыча золотосодержащей руды, на 17,7% - производство железорудного концентрата, на 5,7% - окатышей, на 25% - медного концентрата и на 23,3% - асбеста.

Железнорудное сырье сосредоточено на Соколовском, Сарбайском, Куржункульском и Качарском месторождениях. Кроме того, на территории области расположено Житикаринское месторождение хризотил-асбеста, являющееся одним из крупнейших месторождений в мире.

Сельское хозяйство

За 1 квартал 2025 года валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 34,6 млрд тенге, что на 2,4% больше, чем в прошлом году. За это время произведено 17,6 тыс. тонн мяса, 42,5 тыс. тонн коровьего молока и 86,8 млн куриных яиц.

В текущем году планируется засеять 5,1 млн га, из них зерновые – 4,2 млн га, масличные – 755 тыс. га. Одна из основных задач — увеличение использования минеральных удобрений. В прошлом году в почву было внесено 259,1 тыс. тонн, на текущий год запланировано 337,6 тыс. тонн удобрений.

Для финансирования весенне-полевых по программам льготного кредитования через Аграрную кредитную корпорацию области выделено 84,1 млрд тенге ("Қен Дала", "Кең Дала 2"), по Продкорпорации – 7,3 млрд тенге (форвардный закуп).

Кроме того, в 1 квартале 2025 года перерабатывающими предприятиями области произведено продуктов на сумму 104,9 млрд тенге (рост на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Малый и средний бизнес

Сфера малого и среднего бизнеса в Костанайской области демонстрирует положительную динамику. На 1 апреля 2025 года в области зарегистрировано 66,9 тыс. субъектов предпринимательства. Важно отметить, что в рамках государственных программ в 2025 году на поддержку предпринимателей выделено 8,6 млрд тенге. Из этой суммы 4,3 млрд тенге поступило из республиканского бюджета, 4,2 млрд — из областного.

Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной капитал области в первом квартале 2025 года составил 122 млрд тенге, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Структура инвестиций выглядит следующим образом:

промышленность — 51,1%,

транспорт и складирование — 15,7%,

недвижимость — 14,4%,

образование — 7,5%,

сельское хозяйство — 4,6%.

Положительная динамика наблюдается в строительной сфере. В первом квартале 2025 года объем выполненных строительных работ составил 46,3 млрд тенге, что на 66,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Введено в эксплуатацию 120,4 тыс. м2 жилья, что на 2,3% больше, чем за тот же период 2024 года.

В 2025 году планируется продолжить реализацию масштабных жилищных проектов, что положительно отразится на обеспечении населения доступным жильем и создании новых рабочих мест.

Социальная сфера

Социальная сфера остается приоритетом для Костанайской области. В 2025 году ведется строительство 7 школ на 4,4 тыс. учащихся, 2 из которых на 1200 мест в рамках Национального проекта "Комфортная школа" (в г. Рудном на 900 мест, п. Кушмурун Аулиекольского района на 300 мест).

В течение двух лет (2024-2025 гг.) в рамках нацпроекта "Комфортная школа" уже открыты и функционируют 4 школы на 3 300 мест на общую сумму 18,7 млрд тенге (г. Костанай в мкрн. "Береке" на 1200 мест, мкрн. "Аэропорт" на 900 мест, п.Заречное Костанайского района на 900 мест, г. Аркалыке на 300 мест).

Важной задачей является модернизация медицинских учреждений и повышение доступности медицинских услуг для населения. В 2024 году завершено строительство 21 объекта (врачебные амбулатории – 3, медицинский пункт – 1, ФАП – 17). В 2025 году на проведение капитальных ремонтов 7-ми объектов предусмотрено 2,2 млрд тенге.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Доступ к централизованному водоснабжению в городах составляет 99,0%, в сельской местности — 91,3%. В рамках концепции развития жилищно-коммунального хозяйства на 2023-2029 годы в 2025 году выделено 22,1 млрд тенге на реализацию 66 проектов по строительству и реконструкции водоснабжения и водоотведения. Реализация проектов направлена на улучшение качества жизни населения, обеспечение доступности коммунальных услуг и модернизацию инфраструктуры.