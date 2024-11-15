Закон и порядок: В Казахстане предлагают ввести "период охлаждения" для кредитования

Что нового могут предложить в Казахстане для защиты людей от мошенников? Таким вопросом сегодня задаются практически во всех ведомствах. Раньше преступникам приходилось звонить на номера и долго обрабатывать потенциальных жертв. А сегодня достаточно одного нажатия на экран телефона, чтобы все ваши сбережения оказались на постороннем счету. Угроза нарастает и без действенных мер, уже завтра битва за безопасность жителей нашей страны может быть с треском проиграна. Журналист BaigeNews.kz узнал об очередных видах мошенничества.

В последние недели в Казахстане активизировались мошенники, представляющиеся известными людьми. Они не только звонят, но и пишут людям в мессенджерах, пытаясь любым путем завладеть их деньгами. Оградить себя от этих преступных действий не смог пока никто, даже вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

"Честно говоря, от моего имени огромному количеству людей писали. И тем, кто работает в нашем министерстве, и тем, кто работает с нашим министерством. Мы, понятное дело, сейчас предупреждаем, что не нужно на такие вещи вестись. Более того, что были инциденты, когда, обращаясь от моего имени, пытались вымогать деньги, собственно говоря, как и от всех. Даже есть успешные кейсы. Мы таких людей находили", - поделился Евгений Кочетов.

Чуть больше полугода назад в нашей стране приняли закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", напомнил вице-министр. В документе не только определили исчерпывающий перечень противоправного контента, но и разработали понятный алгоритм, как пользователям соцсетей выстраивать взаимодействие с аудиторией. Речь про маркировку рекламы.

"Вы, наверное, видели информацию, что только пользователи социальных сетей, которых мы называем блогеры, за 9 месяцев этого года заплатили порядка полутора миллиардов тенге налогов и действительно начали маркировать свой контент", - подчеркнул вице-министр.

Цифрами Евгений Кочетов поделился на форуме, посвященном завершению республиканского проекта "Alayaq.net", длящегося два года. Совместными усилиями волонтеров и правоохранительных органов удалось разоблачить более 200 преступных схем, включая нелегальные онлайн-казино. Заместитель Председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов подчеркнул важность консолидации общества в борьбе с мошенничеством.

"В своем недавнем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству усилить меры противодействия интернет-мошенничеству, и проект "Alayaq.net" стал ярким примером общественного вклада в эту задачу. Совместно с активистами республиканского движения в июне этого года мы провели масштабный форум "АФМOnline2024", результаты которого превзошли наши ожидания. В социальных сетях мы охватили более 15 миллионов просмотров. Консолидированная работа госорганов, волонтеров и популярных блогеров позволила эффективно охватить молодежную аудиторию. Наша задача – сформировать у граждан стойкий иммунитет к финансовым махинациям", - отметил Кайрат Бижанов.

Проект был создан для разоблачения мошеннических схем, а также повышения финансовой грамотности жителей Казахстана, говорит основатель проекта Абылайхан Абдраш. В его рамках волонтеры охватили более 100 тысяч казахстанцев.

"Как работают наши схемы? У нас есть блогеры очень популярные в социальных сетях. Мы их искали специально. К ним люди обращаются и заявку оставляют. Мы анализируем эти заявки и подготавливаем на ту или иную мошенническую схему ролик, после чего широко распространяем его среди своих социальных сетей. Также в рамках проекта мы провели по всему Казахстану онлайн-марафон. После обучения мы всех сертифицировали, что они прошли 10-дневные онлайн курсы", - рассказал Абылайхан Абдраш.

Однако мошенники не стоят на месте. Казахстанцам необходимо быть начеку, отмечает официальный представитель АФМ Алибек Абдилов. Злоумышленники сегодня активно используют возможности искусственного интеллекта, хотя и без него находится много способов обманывать людей.

"Совсем недавно мы говорили о таком виде проявления, как дропы. Тоже одно из новых направлений. Мы предупреждали граждан, чтобы они не отдавали свои карточки в пользование другим лицам. Их могут использовать для обналичивания, обмена или же перевода в цифровую валюту денег от нарко или других преступлений. Почему мы об этом говорим? Если это наркошоп, он собирает в течение дня какую-то сумму, переводит другому человеку. У нас был факт, мы публиковали это, что пенсионерка из Темиртау или студенты за определенный процент обналичивают эти деньги и передают или же в криптовалюте обновляют. На сегодняшний день это достаточно сложно сделать", - отмечает Алибек Абдилов.

Есть опасность того, что именно в криптообменниках происходит часть легализации средств, которая поступила преступным путем, поясняет спикер. Несколько месяцев назад с помощью цифровых технологий сотрудники АФМ обнаружили и закрыли сразу 55 наркошопов.

"В связи с этим я опять же повторяю, что эти технические части совершенствуются. И мы сегодня пытаемся быть на шаг впереди тех мошенников, которые так или иначе придумывают какие-то свои схемы для того, чтобы с использованием современных технологий", - рассказал Алибек Абдилов.

Прокомментировал официальный представитель Агентства и информацию о расследовании в отношении учредителя благотворительного фонда Перизат Кайрат. Журналисты спросили, не связано ли внезапное задержание девушки с предложением запретить в Казахстане сбор денег нуждающимся.

"Вчера действительно официальная информация была опубликована на наших страницах, но больше этого сообщения я не могу раскрывать, так как ограничен требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Однако я хочу заверить, что в ближайшее время представители средств массовой информации и общество по возможности будут получать дополнительную информацию – все, что связано с этим делом. Нужно понимать - весь процесс разбирательств, проведения оперативно-следственных мероприятий проходит не за один или два дня. Это результат скрупулезной работы специалистов в области уголовного расследования, поэтому информация, которая исходит официально от Агентства по финансовому мониторингу является результатом большой многомесячной работы, которая проводится в отношении тех или иных лиц", - отметил спикер.

Но, если личные данные казахстанцев все равно украдут, может быть действительно стоит запретить выдачу онлайн-кредитов? Такие предложения в этом году звучали на различных площадках. Спешить с принятием таких законов не стоит, считает заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов. Минимизации рисков мошенничества при онлайн-кредитовании поможет "период охлаждения". Под ним зампред Агентства имеет в виду следующее: если банк или микрофинансовая организация выдает потребительский кредит, то клиент не сможет получить его в течение 24 часов. Работник банка должен еще раз позвонить человеку для уточнения его личности и намерений. Иными словами, если вы на самом деле захотите оформить на себя кредит, придется подтвердить это в приложении банка или через электроннное правительство, отметил Олжас Кизатов. Таким образом мошеникам хотят перекрыть доступ к деньгам казахстанцев. При этом спикер подчеркнул, что "период охлаждения" не приведет к повышению коррупционных составляющих при выдаче кредитов и дальнейшему росту их стоимости.

Ранее сообщалось, что главу благотворительного фонда Перизат Кайрат подозревают в хищении 1,5 миллиардов тенге, собранных для пострадавших от паводков. АФМ начало расследование в отношении активистки волонтёрского движения. Основная часть пожертвований была использована для покупки предметов роскоши и недвижимости, говорится в официальном сообщении.

После задержанную Перизат Кайрат уволили с поста президента федерации пара настольного тенниса Казахстана. Там подчеркнули, что с момента её назначения официальные заседания и рабочие приказы под её руководством не проводились.