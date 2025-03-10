Министерство внутренних дел Казахстана продолжает выявлять незаконные схемы вывоза черного металла за границу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Несмотря на запрет, в некоторых регионах люди наладили незаконный экспорт металлолома железнодорожным и морским путем под видом готовой продукции и сырья. Сотрудники МВД Северо-Казахстанской области остановили деятельность одного из ТОО, которое отправляло черный металл железнодорожным транспортом в другую страну под видом "высоколегированной стали". За время запрета компания вывезла более 1500 тонн металлолома на сумму свыше 170 млн тенге. При обысках на металлобазе нашли около 1000 тонн черного металла, включая семь вагонов, готовых к отправке за границу," — сообщил представитель МВД Куандык Алпыс.

Похожая схема была обнаружена в Мангистауской области, где компания отправляла черный металл морским путем в Прикаспийские страны. За прошлый год она вывезла более 400 тонн металла. Во время обысков на территории ТОО нашли свыше 420 тонн черного металла, включая два контейнера, готовых к отправке в соседнее государство.