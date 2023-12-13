Новые рабочие места, строительство школ и поликлиник: о чем аким СКО рассказал Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Аким СКО доложил, что североказахстанские аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна. Он также проинформировал, что в области идет строительство 13 молочных ферм, из которых 6 будут запущены до конца года.

"В аграрном секторе запланирована реализация 27 проектов на 80 млрд тенге с созданием 1000 новых рабочих мест. Это позволит обеспечить потребность населения региона в мясе птицы, молочных продуктах, свежих овощах в межсезонье. В промышленности реализуется пул из 39 инвестпроектов на 469 млрд тенге, что позволит создать 6 тысяч рабочих мест. В текущем году будет введено 15 проектов", - сообщил аким СКО.

Гауез Нурмухамбетов добавил, что в 25 селах будет подана вода через строительство новых объектов, 149 сел – путём установки комплексных блок-модулей и 46 сел – за счёт проектов групповых водопроводов.

Аким также проинформировал о строительстве 4 школ в Петропавловске.

"В настоящее время идет строительство коррекционной школы. В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе будут введены в строй 46 медучреждений, из них до конца года будут сданы 8. Построены две поликлиники в областном центре, продолжается строительство поликлиники в Уалихановском районе", - отметил Гауез Нурмухамбетов.

Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения.