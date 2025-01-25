Новые профессиональные праздники появились в Казахстане
В стране отмечаются национальные, государственные, профессиональные и иные праздники.
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В Министерстве труда и социальной защиты внесли изменения в перечень профессиональных праздников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Согласно документу, в стране появился ряд новых профессиональных праздников:
День органов по финансовому мониторингу - 28 января.
День работников морского и речного транспорта - первое воскресенье июля.
День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики - второе воскресенье сентября.
День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК - День работников автомобильного транспорта - последнее воскресенье октября.
День работников автодорожной отрасли - последнее воскресенье октября.
День работников сферы бухгалтерского учета и аудита - 10 ноября.
День работников уголовно–исполнительной системы - 13 декабря.
Приказ будет введен в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.