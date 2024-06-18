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  • BAIGENEWS

Новые профессиональные праздники появились в Казахстане

Сегодня, 09:31
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istockphoto.com Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31
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Фото: istockphoto.com

Министерство труда приказом от 11 июня 2024 года в новой редакции утвердило Перечень профессиональных праздников, передаёт BaigeNews.

В Перечень профессиональных праздников добавили:

  • День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля
  • День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля
  • День работников метрологии – 20 мая
  • День ветеринарного работника – 10 июля
  • День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября
  • День работников высшего образования РК – 1 октября
  • День работников стандартизации – 14 октября
  • День органов антикоррупционной службы – 18 ноября

    Таким образом, теперь в Казахстане всего 63 профессиональных праздника.

Приказ введен в действие с 17 июня 2024 года.

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