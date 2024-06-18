Новые профессиональные праздники появились в Казахстане
Сегодня, 09:31
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Сегодня, 09:31Сегодня, 09:31
294Фото: istockphoto.com
Министерство труда приказом от 11 июня 2024 года в новой редакции утвердило Перечень профессиональных праздников, передаёт BaigeNews.
В Перечень профессиональных праздников добавили:
- День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля
- День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля
- День работников метрологии – 20 мая
- День ветеринарного работника – 10 июля
- День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября
- День работников высшего образования РК – 1 октября
- День работников стандартизации – 14 октября
- День органов антикоррупционной службы – 18 ноября
Таким образом, теперь в Казахстане всего 63 профессиональных праздника.
Приказ введен в действие с 17 июня 2024 года.
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