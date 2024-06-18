Новые профессиональные праздники появились в Казахстане

Сегодня, 09:31

Сегодня, 09:31

Министерство труда приказом от 11 июня 2024 года в новой редакции утвердило Перечень профессиональных праздников, передаёт BaigeNews.

В Перечень профессиональных праздников добавили:

День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля

День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля

День работников метрологии – 20 мая

День ветеринарного работника – 10 июля

День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября

День работников высшего образования РК – 1 октября

День работников стандартизации – 14 октября

День органов антикоррупционной службы – 18 ноября



Таким образом, теперь в Казахстане всего 63 профессиональных праздника.

Приказ введен в действие с 17 июня 2024 года.