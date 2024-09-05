Новые проекты обсудил Касым-Жомарт Токаев с президентом Исламского банка развития
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Касым-Жомарт Токаев принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера. В беседе с руководителем финансового института обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в целях стимулирования экономического роста страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент подчеркнул, что Исламский банк развития выступает надёжным партнёром в стремлении Казахстана к устойчивому развитию.
За годы сотрудничества с банком реализовано более 70 совместных проектов с общим объёмом инвестиций около двух миллиардов долларов.
Глава государства приветствовал актуализацию Стратегического рамочного соглашения с ИБР, предусматривающего дополнительные условия финансовой поддержки для реализации ряда значимых инфраструктурных и индустриальных проектов.
В свою очередь Мухаммад Сулейман Аль-Джассер положительно оценил итоги реализации совместных проектов, подтвердив готовность к дальнейшему участию в диверсификации экономики Казахстана.
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