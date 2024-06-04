Новые предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане
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Министр энергетики приказами от 31 мая 2024 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке нашей страны для последующей реализации крупным коммерческим потребителям и майнерам на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, передаёт BaigeNews.
Так, в Астане, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областях стоимость газа составит 52 033 тенге за 1000 кубометров
В Алматы, Алматинской, Жетысуской областях – 63 905 тенге
В Шымкенте, Туркестанской области – 59 268 тенге
В Жамбылской области – 58 866 тенге
В Актюбинской области – 34 333 тенге
В Костанайской области – 48 424 тенге
В Кызылординской области – 45 522 тенге
В Мангистауской области – 32 942 тенге
В Западно-Казахстанской области – 31 637 тенге
В Атырауской области – 23 996 тенге
В Восточно-Казахстанской области – 10 891 тенге.
Приказ введен в действие с 4 июня 2024 года.
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