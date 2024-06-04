Новые предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане

Министр энергетики приказами от 31 мая 2024 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке нашей страны для последующей реализации крупным коммерческим потребителям и майнерам на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, передаёт BaigeNews.

Так, в Астане, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областях стоимость газа составит 52 033 тенге за 1000 кубометров

В Алматы, Алматинской, Жетысуской областях – 63 905 тенге

В Шымкенте, Туркестанской области – 59 268 тенге

В Жамбылской области – 58 866 тенге

В Актюбинской области – 34 333 тенге

В Костанайской области – 48 424 тенге

В Кызылординской области – 45 522 тенге

В Мангистауской области – 32 942 тенге

В Западно-Казахстанской области – 31 637 тенге

В Атырауской области – 23 996 тенге

В Восточно-Казахстанской области – 10 891 тенге.

Приказ введен в действие с 4 июня 2024 года.