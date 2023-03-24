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Новые правила выгула кошек и собак разработали в Казахстане
Новые правила содержания и выгула домашних животных вынесли на публичное обсуждение на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
В частности, в документе уточнено: “Не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного”.
"Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно. Не допускается оставление домашних животных без присмотра на длительный срок, который определяется в зависимости от вида и потребностей животного в еде, кормлении, выгуле и общении", - говорится в документе.
Предельный срок без присмотра для взрослых собак не может составлять более 12 часов; для кошек - более 48.
Нововведения при выгуле домашних животных:
- собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки (рост в холке выше 56 сантиметров и вес более 30 килограмм), должны находиться на поводке и в наморднике.
- все остальные собаки находятся без намордника, на поводке, контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости;
- кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;
- в случае необходимости, владелец может пройти в сопровождении собаки по территории мест, где запрещен выгул собак, для дальнейшего перемещения, держа собаку на поводке контролируемой длины, исключая загрязнение этой территории экскрементами и не создавая опасности окружающим.
- свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного. Места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком.
Собаки подлежат обязательной регистрации, обработке и вакцинации против бешенства и других болезней, начиная с 3-месячного возраста. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в 2-недельный срок с получением регистрационного индивидуального номера животного.
"Животное, покусавшее людей или животных, если агрессия была спровоцирована действиями человека или животного, по разрешению ветеринарной лечебной организации или ветеринарного врача, обслуживающего данную территорию, остаётся у владельца при выдаче владельцем письменного обязательства о содержании животного в изолированном помещении в течение десяти календарных дней и предоставлении его для осмотра ветеринарному врачу", – говорится в проекте приказа.
К слову, документ опубликован 23 марта, публичное обсуждение продлится до 6 апреля.
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